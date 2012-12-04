В Киеве угрожают демонтировать остановки, если собственники не будут убирать снег

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, специалистами предприятия начаты проверки остановочных комплексов на предмет надлежащей очистки от снега. Так, со вчерашнего дня, 3 декабря, балансодержатели 11 остановок уже получили предписания за ненадлежащую уборку снега.

В случае невыполнения предписаний, предупреждают в КГГА, до конца недели будет осуществлен демонтаж сооружений на этих остановках.