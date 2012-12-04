В Киеве угрожают демонтировать остановки, если собственники не будут убирать снег
21:11, 04 декабря 2012Общество
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Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» демонтирует временные сооружения на остановках общественного транспорта за ненадлежащую очистку от снега.
Киевпастранс уже раздает предписания
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, как отмечается в сообщении, специалистами предприятия начаты проверки остановочных комплексов на предмет надлежащей очистки от снега. Так, со вчерашнего дня, 3 декабря, балансодержатели 11 остановок уже получили предписания за ненадлежащую уборку снега.
В случае невыполнения предписаний, предупреждают в КГГА, до конца недели будет осуществлен демонтаж сооружений на этих остановках.
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