Укрзализныця говорит, что не собирается отменять пригородные электрички

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга во вторник сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Гудков.

«Мы стремимся наращивать объемы перевозок в пригородном сообщении, но на сегодняшний день экономическая ситуация, которая сложилась в пригородном секторе, а также состояние подвижного состава не позволяют нам этого сделать», - сказал он.

По словам А.Гудкова, для наращивания объемов перевозки в пригородном секторе со стороны органов власти необходимо выполнение норм закона и финансовых условий для работы железнодорожного транспорта.

Также А.Гудков отметил, что «Укрзализныця» надеется, что облгосадминистрации, согласно законодательству, выделят средства на содержание и обновление пригородного подвижного состава.

«Мы надеемся, что все же будут приняты положительные решения со стороны облгосадминистраций и мы получим предусмотренные законом средства, а отмены поездов мы не планируем, мы хотим ездить и возить людей и за это получать деньги», - сказал он.

По словам А.Гудкова, износ пригородных электропоездов составляет 81,46%, а дизель-поездов — 93,18%, а средств на обновление и ремонт подвижного состава у железнодорожников нет.

Он также сообщил, что за 10 месяцев 2012 года железные дороги перевезли в пригородном сообщении 304 млн пассажиров, из них 60 млн платных категорий и 244 льготных категорий населения. Доходы от этих перевозок составили 421 млн грн, а расходы – 3,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила, что для удержания существующих тарифов на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки необходимо предусмотреть в государственном и местных бюджетах около 3,5 млрд грн для компенсации затрат железных дорог.

Также «Укрзализныця» заявляла, что существующие тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении остаются в разы ниже себестоимости перевозок и демпинговыми на рынке транспортных услуг.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.