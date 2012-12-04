У Киевской крепости заберут часть земли для подъезда к Южному мосту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, в соответствии с протокольным поручением и.о. премьер-министра Николая Азарова и распоряжением КГГА музей должен предоставить около 1 га земли для реконструкции существующей у Южного моста транспортной развязки.

Коллектив Историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость» сообщил А.Бригинцу, что к ним поступило обращение КП «Дирекция дорожно-транспортных сооружений г. Киева» с просьбой предоставить согласие на отведение части принадлежащего музею земельного участка для реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе. Строительство будет проходить у подножия Лысой горы (там находится памятник военно-оборонной архитектуры Лысогорский форт), часть которой "срежут" для установления подпоры. Коммунальное предприятие мотивирует свое ходатайство о предоставлении земельного участка отсутствием альтернативной земли для реконструкции транспортного узла.

«Безусловно, эта развязка - одна из самых бессмысленных, самых запутанных и самых неудобных в мире, и нуждается в кардинальной реконструкции, поскольку строилась без осознания архитекторами того, что именно и когда здесь построят. Но, по моему мнению, патриоту и образованному человеку не пришло бы в голову проектировать развязку так, чтобы ради ее строительства нужно было жертвовать частью заповедной земли», - отметил А.Бригинец.

Он направил обращение к Н.Азарову, в котором требует отказаться от идеи использования земли Киевской крепости для реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту.

Кроме того, А.Бригинец привел еще несколько примеров, когда строительство транспортных развязок разрушало историческую среду города: строительство «моста Кирпы», когда, по словам церковников, под угрозой сползания со склона оказалась одна из церквей Выдубичского монастыря. Недавно из-за строительства транспортной развязки на Почтовой площади под угрозой оказался Почтовый дом и музейные экспонаты, которые находились в нем.

«Коллектив музея (Киевской крепости – УНИАН) обеспокоен планами власти не безосновательно, ведь, если учесть то, как нынешняя власть строит транспортные объекты, становится страшно. Там, где власть обещает грандиозный новый объект, под угрозой уничтожения оказываются множество существующих исторических и культурных объектов», - отметил А.Бригинец.

По словам депутата, земельный участок по адресу: ул. Саперно-Слободская, 78, предоставлен в постоянное пользование музею «Киевская крепость». Территория этого земельного участка имеет заповедный статус, и на нее распространяется Закон «Об охране культурного наследия». По словам экспертов и музейних работников, даже минимальное вмешательство в природные ландшафты негативно отразится на состоянии памятника.