Миссия МВФ приедет в Киев днем позже, чем анонсировал Азаров

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину 7-17 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ со ссылкой на главу представительства Макса Альера

«По просьбе властей в Украину прибудет миссия МВФ во главе с Кристофером Джарвисом 7-17 декабря для переговоров по новому соглашению stand-by», - сказал М. Альер

Как сообщал УНИАН, вчера директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку Фонд не получал приглашений с украинской стороны. При этом премьер-министр Николай Азаров утверждал, что миссия прибудет в Украину 6 декабря.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.