Глава Пентагона будет убеждать Ющенко послать военных в Афганистан

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС в воскресенье прибыл в Киев на встречу с правительством Украины, сообщает агентство Рейтер.

Р.ГЕЙТС встретится с президентом Украины, премьер-министром и министром обороны Украины. Он также примет участие во встрече министров обороны Юго-Восточной Европы, запланированной на завтра в Киеве.

Как отмечает Рейтер, целью главы Пентагона будет убедить Украину и другие страны восточной Европы послать свои военные контингенты в Афганистан.

На заседании Совета министров обороны Юго-Восточной Европы, речь пойдет о многонациональной юго-восточной европейской бригаде "Seebrig" и о ее деятельности в Афганистане, сообщил агентству один из помощников Р.ГЕЙТСА.

Украина считается одним из значимых партнеров США в Ираке и Пентагон считает, что Киев может послать своих солдат также и в Афганистан, отмечает Рейтер.

Как сообщал УНИАН, по словам министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, «присоединение Украины к миротворческим силам стран Юго-Восточной Европы не будет означать автоматическое привлечение украинских подразделений к выполнению миротворческих операций».

Министр заверил, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься высшим политическим руководством страны.