Украинцы везли ”соседям” 500 литров водки
18:12, 21 октября 2007Общество
508 0
Пограничники задержали "Запорожец" и "Днепр"
Белорусские пограничники задержали контрабандистов из Ривненской области, которые пытались ввезти в Беларусь из Украины на автомобиле "Запорожец" и мотоцикле "Днепр" с коляской 500 литров "оковытой", сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-центр Государственного пограничного комитета Белоруссии.
В ходе досмотра белорусские пограничники обнаружили, что оба транспортных средства были набиты до отказа бутылками алкоголя известных марок емкостью 0,5 и 0,7 литров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter