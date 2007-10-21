Украинцы везли ”соседям” 500 литров водки

Белорусские пограничники задержали контрабандистов из Ривненской области, которые пытались ввезти в Беларусь из Украины на автомобиле "Запорожец" и мотоцикле "Днепр" с коляской 500 литров "оковытой", сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-центр Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В ходе досмотра белорусские пограничники обнаружили, что оба транспортных средства были набиты до отказа бутылками алкоголя известных марок емкостью 0,5 и 0,7 литров.