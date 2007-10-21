Украина присоединится к миротворческим силам стран Юго-Восточной Европы, но...

Присоединение Украины к миротворческим силам стран Юго-восточной Европы не означает автоматическое привлечение украинских подразделений к выполнению миротворческих операций. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, министр подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься высшим политическим руководством страны.

«На этом форуме Украина присоединится к миротворческим силам стран Юго-Восточной Европы. Это присоединение автоматически не означает участия во всех миротворческих операциях», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Мы будем готовить для выполнения задач наши подразделения. Это будет ограниченный контингент, который будет выполнять только те задачи, на выполнение которых согласится высшее руководство нашего государства», - прибавил министр.