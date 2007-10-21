МВФ отмечает завышение курса доллара

В среднесрочной перспективе курс доллара по-прежнему завышен, несмотря на его падение в последние несколько лет, и рынки считают, что американская валюта продолжит снижаться. Об этом заявил управляющий директор Международного валютного фонда Родриго Рато.

"В среднесрочной перспективе курс доллара завышен, и рынки также придерживаются этого мнения", - приводит его слова агентство "Reuters".

Снижение доллара, потерявшего к евро 8,0% в этом году и достигшего рекордного минимума к корзине валют, является последовательным, сказал Р.Рато и добавил, что валютные курсы определяются рынками.

"И учитывая этот факт, рынки могут действовать иначе, чем предполагают экономические анализы", - отметил эксперт.

Напомним, в пятницу евро вырос на 0,6% до $1,4290. Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к шести основным валютам мира, снизился на 0,71% до 77,570.

ЛIГАБiзнесIнформ