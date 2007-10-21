Установлен памятник Ярославе Стецько
12:26, 21 октября 2007Общество
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Почтить память собрались полтысячи человек
На могиле бывшей главы Конгресса Украинских Националистов Ярославы Стецько, находящейся на Байковом кладбище Киева, установили памятник. Поминальную службу провели священники сразу трех православных церквей.
Как передает телеканал "1+1", почтить память Я.Стецько собрались полтысячи человек. В числе присутствующих были политики и представители Секретариата Президента.
Я.Стецько большую часть своей жизни вынуждена была провести за границей. Но в 1991 году она вернулась на родину и сразу стала одной из ключевых фигур украинской политики. Она была депутатом трех созывов и до последнего боролась за идеалы украинского государства.
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