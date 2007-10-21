Комиссия Днепрогаза: газ, взорвавший дом, был неправильного состава

Компания "Днепрогаз", которую обвиняют в днепропетровской трагедии, заверяет, что в аварии виноваты не ее представители, а поставщик газа. Комиссия, созданная "Днепрогазом" утверждает, что в составе газа на момент взрыва в несколько раз было превышено содержание кислорода, что свидетельствует о низком качестве энергоносителя и повышенной опасности для его использования в газовых приборах.

Об этом сообщил представитель владельца "Днепрогаза" - компании "Газекс-Украина" Валентин Землянский. По его словам, они уже обратились к днепропетровской прокуратуре с просьбой провести такой же анализ топлива в газораспределительных сетях микрорайона "Победа". Напомним, после трагедии главного инженера, ген. директора "Днепрогаза" и его заместителя взяли под стражу. Впоследствии, в "Днепрогазе" пообещали выплатить за каждого погибшего по полмиллиона гривен. Соответствующее соглашение с родственниками жертв газовики должны подписать в следующий понедельник. Но буквально позавчера они заявили, что не считают себя виновным во взрыве газа в многоэтажке, в результате которого погибли 23 человека, 17 находятся в больницах, а остальные жители лишились жилья. Газовики считают, что следствие должно выяснить реальные причины аварии.

5 канал