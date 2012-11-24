Глава УГКЦ: Геноцид голодом – самое дешевое оружие массового уничтожения

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Это оружие «было направлено, в первую очередь, против украинцев, которые преобладали среди населения на этой территории», – отметил Блаженнейший Святослав.

По его мнению, раны украинцев от этой трагедии «настолько глубоки, что будут заживать на протяжении долгих лет». «Мы еще должны созреть до того, – добавил глава Церкви, – чтобы каждый, кто отрицает факт Геноцида в Украине, считался, как в нашем государстве, так и во всем свете, соучастником или лицом, которое оправдывает это преступление, преступление, которому нет оправдания!».

«Человечество уже сегодня однозначно осудило преступления нацистского режима. Таким образом, память жертв Холокоста, в известной степени, почтена самим фактом признания преступления их убийц. Однако когда мы говорим о геноциде украинцев во время Великого Голода 1932–33 годов, такое еще не произошло. Даже не все украинское общество сегодня однозначно воспринимает эти события. И до того времени, пока не будет однозначного осуждения мировой общественностью преступлений коммунистического режима, до тех пор память жертв Голодомора не будет достойно почтена», – отметил Предстоятель УГКЦ.

Блаженнейший Святослав благодарит Бога, что уже стали традиционными те дни поминания жертв Голодомора. «Слава Богу, что мы уже имеем Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине, где потомки семей, пострадавших от Голодомора, могут прийти и поминать своих погибших предков. Но я думаю, что мы сегодня должны предпринять шаг дальше – украинцы нуждаются не только в музее Голодомора, но и научно-исследовательском центре для изучения украинского Голодомора-Геноцида», – подчеркнул Блаженнейший Святослав.

В сообщении также отмечается, что сегодня предстоятель УГКЦ молится за жертв Голодомора вместе с католическими епископами восточного обряда в Загребе, где сейчас они находятся на ежегодной встрече. Епископы из 14 стран Европы молятся вместе за заживление ран украинского народа, вызванных Геноцидом 1932-1933 годов, и за то, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.