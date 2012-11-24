В Киеве более трех тысяч человек почтили память жертв Голодомора
18:59, 24 ноября 2012Общество
1509 0
В Киеве у Мемориала памяти жертв Голодомора более трех тысяч человек приняли участие в акции, посвященной годовщине трагедии
Церковники отслужили панихиду
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции зажгли свечи в знак вечной памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
К подножию Мемориала были возложены цветы от политических партий и аккредитованных в Украине представительств дипломатических миссий и международных организаций.
На холме у Мемориала организаторы акции также зажгли большое количество свечей и развернули плакат «Голодомор – геноцид. Пам’ятаємо» («Голодомор – геноцид. Помним»).
Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви отслужили панихиду по умершим от голода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter