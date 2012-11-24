В Киеве более трех тысяч человек почтили память жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции зажгли свечи в знак вечной памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

К подножию Мемориала были возложены цветы от политических партий и аккредитованных в Украине представительств дипломатических миссий и международных организаций.

На холме у Мемориала организаторы акции также зажгли большое количество свечей и развернули плакат «Голодомор – геноцид. Пам’ятаємо» («Голодомор – геноцид. Помним»).

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви отслужили панихиду по умершим от голода.