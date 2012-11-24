Житель Прикарпатья принес в милицию раритетный пулемет

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, один из жителей села Зеленая Надвирнянского района принес в райотдел милиции пистолет-пулемет Дегтярева времен Второй мировой войны. В милиции утверждают, что такой раритет никто регистрировать не будет, а он пойдет на переплавку. Несколько раз в год работники УМВД в области отвозят изъятое и добровольно сданное оружие на Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод, где его переплавляют в тормозные колодки.

В милиции напомнили, что с 1 ноября, с тех пор, как начался месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, специальных средств и взрывчатых материалов, нелегальный арсенал в Ивано-Франковской области сократился на 218 единиц. По информации управления общественной безопасности областного УМВД, за это время граждане добровольно сдали 29 единиц армейского и охотничьего нарезного оружия, 108 охотничьих ружей, 25 ножей, которые подпадают под холодное оружие. Кроме того, сданы 37 специальных средств, в том числе, 34 газовых револьвера и пистолета, три устройства для отстрела патронов несмертельного действия, четыре взрывных устройства, 642 штук боеприпасов.

В 30 случаях бывшие владельцы оружия выразили желание его зарегистрировать в установленном законом порядке.

Месячник добровольной сдачи незарегистрированного оружия и патронов завершается в последний день ноября.