В Варшаве почтили память жертв Голодомора (фото)

Украинские дипломаты и представители украинской общины в Польше в субботу в Варшаве приняли участие в мероприятиях памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, украинцы приняли участие в поминальной Службе Божьей в православном храме в районе Воля польской столицы и зажгли свечи у памятника жертвам Голодомора на Вольском кладбище.

Советник-посланник посольства Украины в Польше Владислав Каневский также возложил к подножию памятника символическую композицию из пшеничных колосьев и калины.

В.Каневский в своей краткой речи назвал Голодомор в Украине одной из наиболее трагических страниц в истории украинцев, отметив, что он унес жизнь многих миллионов людей.

"Это как будто с карты Европы исчезли целые европейские государства, такие как Австрия или Бельгия", - сказал он.

Дипломат назвал сохранение исторической памяти о погибших украинцах моральным долгом каждого гражданина Украины.

Как сообщал УНИАН, памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов торжественно открыли в Варшаве Президенты Украины и Польши Виктор Ющенко и Лех Качинский в сентябре 2009 года.

Справка УНИАН. Искусственно вызванный действиями коммунистических властей Голодомор 1932-33 годов в Украине, входившей в состав Советского Союза, стал одной из наиболее кровавых трагедий прошлого века.

По средним оценкам исследователей, жертвами голода стали 6-8 миллионов украинцев, в то время как Первая мировая война за 4 года унесла 9 миллионов жизней, а Холокост времен Второй мировой войны за 6 лет – жизнь 6 миллионов евреев.

Некоторые исследователи считают, что Голодомор в Украине унес жизни от 2,5 до 10 млн человек.