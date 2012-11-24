11 украинцев, которые пострадали в ДТП в Таиланде, - пока в больнице

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Королевстве Таиланд.

По данным дипучреждения, по состоянию на сегодняшний день 11 пострадавших все еще находятся в двух госпиталях Таиланда, где им оказывается профессиональная медицинская помощь.

«Состояние пострадавших стабильное, тяжелых случаев нет. Врачи работают в штатном режиме. Украинцы, получившие незначительные ранения, самостоятельно поехали к месту жительства», - говорится в сообщении и отмечается, что лечение пострадавших будет проходить за счет страховок.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября с.г. в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести.