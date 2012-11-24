«Шкода» протаранила рейсовый автобус: 5 погибших

Сегодня, около 11.00, на автотрассе вблизи города Дрогобыч Львовской области водитель автомобиля «Шкода Фабия» совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Львов–Трускавец. В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники Госавтоинспекции во Львовской области с места происшествия.

По информации ГАИ, водитель «Шкоды» грубо нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и начал осуществлять обгон другого автомобиля на повороте с ограниченной видимостью. На повороте «Шкода Фабия» совершила лобовое столкновение с рейсовым пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Львов–Трускавец. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легковой иномарки, четыре пассажира «Шкоды», среди которых один ребенок младшего школьного возраста.

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию о ДТП, уточнив, что автопроисшествие произошло на расстоянии 1 километр от города Дрогобыч.

«Пострадала также женщина - пассажир рейсового автобуса, получившая травмы и перелом ноги. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и соответствующие спецподразделения», - сообщила С.Добровольская.