Официальный курс валют на 26 ноября
04:00, 24 ноября 2012Общество
1509 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 23 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1031.8164 (на 23 ноября – 1030.5375)
10 RUR – 2.5674 (на 23 ноября – 2.5658)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter