Официальный курс валют на 26 ноября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 23 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1031.8164 (на 23 ноября – 1030.5375) 10 RUR – 2.5674 (на 23 ноября – 2.5658) Все курсы валют на 26 ноября

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