Тернополь просит Януковича сохранить артиллерийскую бригаду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении депутатов городского совета к Президенту Украины Виктору Януковичу и министру обороны Украины Дмитрию Саламатину, принятом сегодня, 23 ноября, на очередной сессии.

В документе депутаты выражают обеспокоенность по поводу того, что 11-я Тернопольская отдельная гвардейская артиллерийская Киевская орденов Красного Знамени и Богдана Хмельницкого II степени бригада, которой расположена в Тернополе, не включена в перспективный состав Вооруженных Сил Украины.

"Артиллерийская бригада заслуженно стала неотъемлемой частью Тернополя, в августе 2012 года мы отмечали 70 лет со дня ее образования, она объединяет и сближает ветеранов и молодежь западных регионов Украины, служит образцом национального и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. В течение 2011 и 2012 годов бригада занимает первое место среди воинских частей 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ», – говорится в обращении.

Поэтому депутаты призывают с целью "укрепления обороноспособности государства" принять решение о сохранении 11-й гвардейской артиллерийской бригады в составе Вооруженных Сил Украины.

"Тернопольский городской совет осуществит необходимые шаги для налаживания тесного сотрудничества всех ветвей власти по вопросам функционирования бригады, будет способствовать укреплению ее материально-технической базы, боеспособности и развитию», – заверили депутаты Тернопольского горсовета.

За данное обращение проголосовали 36 из 50 присутствующих в сессионном зале депутатов.