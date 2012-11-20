Украинская делегация почтила память погибших в КарЛАГе

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в открытии офиса приняли участие министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан Олег Демин, акым (губернатор) Карагандинской области Абельгазы Кусаинов, почетный консул Украины в г. Караганда Эрлан Досмагамбетов.

«Открытие Почетного консульства Украины – значимое событие для наших стран и весомый вклад в активизацию украинско-казахстанских отношений», – отметил О.Демин.

Также Д.Саламатин и члены украинской военной делегации возложили цветы в КарЛАГе - одном из самых больших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа во времена СССР, который находился на территории Карагандинской области Казахстана.