В Крыму пройдет международный конкурс «Серебряное перо-2012»

Одиннадцатый международный открытый творческий конкурс журналистов «Серебряное перо-2012» пройдет с 22 по 25 ноября в Крыму.

Его участники - работники СМИ и Интернет медиа АРК и Украины, журналисты стран СНГ.

Учредителями конкурса «Серебряное перо» являются Национальный союз журналистов Украины, Крымская организация НСЖУ, Республиканский комитет по информации АР Крым, Крымский пресс-клуб и Туркомплекс «Судак».

В 2012-м году лауреатов конкурса будут определены в 8 номинациях

- журналистское мастерство

- журналистская акция года

- новые имена

- лучшая радио и телепрограмма года

- лучшая фото публикация года (имени Леонида Яблонского)

- интернет журналистика - медиа-дизайн - подготовка журналистских кадров.

В рамках программы конкурса планируется встреча организаторов с руководством АР Крым, проведение мастер-классов известных журналистов, профессиональных круглых столов.

Контактный адрес организаторов конкурса: pero2012@ukr.net.