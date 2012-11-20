«Воздушный экспресс» до Борисполя заблокирован по ошибке китайской стороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«Мы получили технический контракт, который не отображает или не полностью отображает те параметры, которые в коммерческом контракте были. Коммерческий контракт — базовый. Особенно что касается использования технических стандартов на территории страны, рабочей силы и использования средств на территории Украины», — сказал В.Каськив.

При этом он сообщил, что вопрос реализации проекта, в том числе параметры техконтракта, рассматривается сейчас на межгосударственном уровне, и высказал надежду, что в ближайшее время проблемные моменты будут разрешены.

«Вопрос сейчас активно на межгосударственном уровне выясняется. Учитывая высокий уровень двусторонних украинско-китайских отношений, мы надеемся, что мы его решим», - сказал В.Каськив.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

Напомним, экспресс в "Борисполь" планировалось запустить к началу чемпионата Евро-2012. Однако финансирование проекта неоднократно откладывалось. Длина маршрута "Воздушного экспресса" (станция "Киев-Пассажирский"—"Борисполь") составит 37,4 км. Пока еще не решен вопрос остановок на пути следования экспресса (предположительно на "Выдубичах" и "Дарнице"). Для проекта необходимо построить 16 км железнодорожных путей, 3,5 км железнодорожной эстакады и терминал на железнодорожном вокзале. При паевом участии "Борисполя" будут закуплены четыре электропоезда по пять вагонов каждый.