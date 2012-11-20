В Киеве и области осадков не обещают

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром будет туман, слабый гололед. Ветер будет преобладать восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 3-8° тепла; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в Крыму 7-12°.

В Киеве и области осадков не прогнозируется. Ночью и утром туман. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.