Украина за 10 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 62%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, наибольшая часть экспорта приходится на Беларусь - 3,332 млрд кВт/ч (41,2% от общего экспорта), далее идут Венгрия - 2,945 млрд кВт/ч (36,5% от общего экспорта), Польша - 0,85 млрд кВт/ч (10,5% от общего экспорта) и Молдова - 0,717 млрд кВт/ч (8,9% от общего экспорта).

Минэнергоугля сообщает, что в октябре 2012 года на экспорт было передано 0,922 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 22,7% больше аналогичного периода 2011 года.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации не осуществлялся.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.