Выставка «Сезон-зима» в Киевском Дворце спорта

19-22 ноября будет работать выставка-ярмарка товаров легкой промышленности «Сезон-зима» во Дворце спорта, где можно одеться качественно и не очень дорого. Выставки-ярмарки в Киеве уже давно стали популярными среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке нет товаров «раскрученных» и неоправданно дорогих «брендов» - все гораздо демократичнее.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

Шубы и дубленки разнообразных красок, фасонов, размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции. Цены очень демократичные.

Шикарный ассортимент изделий из кожи разных оттенков и цветов, размеров и длины - это лучшие в Украине и не только перчатки винницких кожгалантерейных фабрик «Имидж-Галант» и «Кожгалант».

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства

На выставке можно подобрать обновку для каждого члена семьи.

Обновите свой гардероб на выставке - от носков до модной шубы, а также большой выбор разнообразных товаров на каждый день и к празднику для каждого - на любой вкус, для любого возраста.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефону (044) 237-17-82

http://expo-modul.com/archives/588