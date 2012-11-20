Украина разместила 10-летние евробонды на $1,250 млрд с доходностью 7,8%

Об этом сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл.

В ходе доразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.

После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.