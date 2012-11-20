За паленый "Nike" у предпринимателя через суд отняли бизнес

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления поддержки государственного обвинения прокуратуры Андрея Гончаренко, предприниматель без соответствующего разрешения владельца использовал знаки торговых спортивных марок компаний «Nike» и «Adidas» при реализации и демонстрировании для реализации фальсифицированной спортивной одежды.

Своими действиями бизнесмен нанес ущерб обеим компаниям на общую сумму более 1,2 млн грн.

Приговором Киевского районного суда г. Харькова от 6 ноября 31-летний харьковчанин признан виновным по частям 2, 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, повлекшее материальный ущерб в большом размере).

Предприниматель осужден по совокупности преступлений, согласно статье 70 УК Украины, к выплате штрафа в размере 34 тыс. грн, конфискации и уничтожению продукции, и лишению права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год.

Также удовлетворен гражданский иск компании «Nike» на сумму более 108 тыс. грн.