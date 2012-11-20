Раскрыто убийство главы «Конгресс азербайджанцев» в Макеевке

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в организации и совершении тяжкого преступления.

В ходе досудебного следствия было установлено, что убийство совершено по предварительному сговору группой лиц и в связи с общественной деятельностью президента Донецкой областной организации «Конгресс азербайджанцев» И. Махмудова.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями были установлены и 2 июня задержаны трое подозреваемых в совершении вооруженного нападения. В их числе находился и фигурант, которому предъявлено обвинение в организации преступления. 27 сентября был задержан еще один подозреваемый.

В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу. Суд рассмотрит уголовное дело по существу.

По теме: В Макеевке убили известного бизнесмена

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 г., было совершено вооруженное нападение на 35-летнего председателя Донецкой областной общественной организации «Конгресс азербайджанцев» Махмудова Игбал Беюккиши оглы, который направлялся на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в город Макеевку Донецкой области. Пострадавший был доставлен в Макеевскую городскую больницу № 1, где скончался от пяти огнестрельных ранений.

Правоохранителями было установлено, что когда И. Махмудов вышел из своего автомобиля возле магазина–кафе «Каспий», к нему на мотоцикле неустановленной марки без государственных номерных знаков подъехали двое неизвестных. Пассажир встал с мотоцикла и произвел пять выстрелов, после чего нападавшие скрылись с места происшествия.

В этот же день органами милиции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 28, ч.1 ст.263 (хранение огнестрельного оружия) УК Украины.