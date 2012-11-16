Эксперт: Украина может избежать санкций за сокращение импорта российского газа

Об этом УНИАН сообщил независимый эксперт Михаил Гончар.

«Нафтогаз», имея контракт 2009 года, с формальной точки зрения заявленный объем газа должен выбирать, но очевидно, что существуют разного рода договоренности, которые позволяли в прошлом избегать применения штрафных санкций по отношению к случаям неполного отбора газа», - сказал М.Гончар

Так же он отметил, что «Газпром» вряд ли будет по этому поводу обращаться в арбитраж, потому что происходящее с «Газпромом» в отношении Европейских компаний не идет ему на пользу.

«Столкнувшись с упрямой позицией Украины, и, рискуя получить в Стокгольме встречный иск, «Газпром» не будет решаться на подобные шаги», - подчеркнул М.Гончар

Также эксперт напомнил, что импорт газа в Украину идет не только через «Нафтогаз», если взять прошлый и текущий годы, то импорт в Украину осуществлял и Ostchem Holding.

«Поэтому это совершенно не означает, что цифра, озвученная зампредправления «Нафтогаза» Чупруном, имеет отношение к общему объему импорта в Украину», - отметил М.Гончар

Как ранее сообщал УНИАН, по словам зампредправления «Нафтогаза» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

Ранее Россия заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.