Возобновляется регулярное авиасообщение между Украиной и Молдовой

С 15 июня будет возобновлено регулярное воздушное сообщение между Украиной и Молдовой. Перевозчиком на линии выступит авиакомпания "АэроСвит", которая уже приступила к продаже билетов на рейсы в/из Кишинева, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, «АэроСвит» планирует выполнять ежедневные полеты между Киевом и Кишиневом в сотрудничестве с молдавским авиапредприятием "Тандем-Аэро" (Tandem-Aero).

Ранее компания "Тандем-Аэро" являлась фактическим перевозчиком между столицами Украины и Молдовы, осуществляя четыре рейса в неделю. Однако, с 26 марта 2006 г. она отменила полеты в Киев по коммерческим причинам.

Проблема закрытия регулярных рейсов между странами обсуждалась в конце мая этого года на заседании межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии. Стороны признали необходимость скорейшего восстановления воздушного сообщения между Киевом и Кишиневом как неотъемлемой составляющей двустороннего торгово-экономического сотрудничества.