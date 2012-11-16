Янукович считает необходимым защищать внутренний рынок сельхозпродукции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в своем выступлении на торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства.

«Важное задание для власти - обеспечить использование всех разрешенных Всемирной торговой организацией инструментов для защиты внутреннего рынка от импорта низкокачественной сельскохозяйственной продукции», - сказал Президент.

Вместе с тем он призывал использовать все возможные механизмы и методы для продвижения украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, на зарубежные рынки.

«Решительные шаги со стороны государства, со стороны власти также нужны в направлении продвижения аграрной продукции, особенно зерна, на новые мировые рынки, с этой целью необходимо значительно усилить активность Украины в международных организациях, которые регулируют мировые рынки сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что Украина, по оценкам международных экспертов, имеет большой потенциал, а в условиях прогнозируемого роста численности населения - имеет исторический шанс занять ведущее место на мировом рынке продовольствия.