Янукович считает необходимым защищать внутренний рынок сельхозпродукции

00:22, 16 ноября 2012
Общество
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Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым защищать внутренний рынок сельхозпродукции от некачественного импорта.

Виктор Янукович вручил награду председателю колхоза имени Кирова, Герою Украины Дмитрию Моторному, 15 ноября 2012 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в своем выступлении на торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства.

«Важное задание для власти - обеспечить использование всех разрешенных Всемирной торговой организацией инструментов для защиты внутреннего рынка от импорта низкокачественной сельскохозяйственной продукции», - сказал Президент.

Вместе с тем он призывал использовать все возможные механизмы и методы для продвижения украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, на зарубежные рынки.

«Решительные шаги со стороны государства, со стороны власти также нужны в направлении продвижения аграрной продукции, особенно зерна, на новые мировые рынки, с этой целью необходимо значительно усилить активность Украины в международных организациях, которые регулируют мировые рынки сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что Украина, по оценкам международных экспертов, имеет большой потенциал, а в условиях прогнозируемого роста численности населения - имеет исторический шанс занять ведущее место на мировом рынке продовольствия.

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