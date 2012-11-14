НБУ вышел на межбанк сбивать растущий курс доллара

Об этом агентству УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Он также сообщил, что на рынке наблюдается некоторое превышение спроса на валюту над предложением.

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При этом собеседник агентства отметил, что имеет место «картинка придерживания предложения».

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3100, к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3100 грн/долл.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.