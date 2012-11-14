С 1 января загранпаспорта будет выдавать миграционная служба

С 1 января Государственная миграционная служба Украины начнет выдачу украинским гражданам загранпаспортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ГМС Николай Ковальчук.

«Где-то с 1 августа мы забрали у МВД функцию выдачи украинских паспортов и регистрации местожительства граждан, И я думаю, что с 1 января мы начнем выдавать загранпаспорта гражданам Украины», - сказал он.

Как отметил М.Ковальчук, реализация закона о Государственной миграционной службе обеспечит каждому гражданину Украины возможность получить загранпаспорт и проездной документ ребенка в любом подразделении ГМС, независимо от места регистрации и даже в случае отсутствия такой регистрации.

Ранее загранпаспорт можно было получить только по месту жительства или в межрегиональных центрах выдачи паспортных документов, которых в Украине всего четыре.