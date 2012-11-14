Министр советует украинцам высыпаться

Как передает корреспондентУНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева.

"Сейчас ситуация с уровнем заболеваемости гриппом и ОРЗ не повышена. На сегодняшний день мы не фиксируем такого подъема болезни, чтобы он вышел за пределы прогнозируемого уровня", - сказала она.

Р.Богатырева порекомендовала украинцам больше проводить времени на свежем воздухе, высыпаться, вакцинироваться.