Эксклюзивная комплектация автомобилей Lexus с сертификатом Helen Marlen Group

В Украине компания Helen Marlen Group официально представляет всемирноизвестные бренды модной одежды, обуви и аксессуаров.

Специальное предложение распространяется на следующие модели Lexus: седан бизнес-класса ES 250 (комплектация Executive), изысканный седан ES 350 (комплектация Luxury), современный седан GS 250 (комплектации Business и Premium), полноприводный седан GS 350 (комплектации Executive, F SPORT и Luxury), кроссовер класса «люкс» RX 350 (комплектации Executive, F SPORT, Luxury и Luxury+), полногибридный кроссовер RX 450h (комплектации Premium, Luxury и Luxury+), роскошный внедорожник LX 570 (комплектации Luxury и Luxury+).

Тренды сезона ведут в салоны официальных дилеров Lexus!

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в салоны официальных дилеров Lexus в Украине.

*В эксклюзивной комплектации предлагаются автомобили 2012 года производства (кроме производства декабря 2012 года) в наличии на складе. Акция распространяется на автомобили, договора купли-продажи на которые были заключены с клиентами в период с 01.11.2012 по 30.11.2012 в официальной дилерской сети Lexus в Украине.

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