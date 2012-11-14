Украина заплатила России за октябрьский газ более миллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед заседанием Кабмина сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Украина полностью рассчиталась за октябрьский газ. Сумма платежа составила более 1 млрд долларов», - сказал министр.

При этом он отметил, что проплата осуществлена вовремя.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 432 доллара.