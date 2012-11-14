Похоронили старейшего украинца

Как сообщил корреспонденту УНИАН поселковый председатель Поморян Петр Жовтанский, П.Лизан родился 12 мая 1900 года на хуторе Загора Золочевского района. Пережил две войны, служил в Китае. В послевоенное время работал в колхозе трактористом. На здоровье особо не жаловался. У сторожила было четверо детей, 10 внуков, 25 правнуков, 3 праправнуков.

П.Лизан последние годы жил у дочери в Зборовском районе Тернопольской области. Оттуда его и привезли в Поморяны похоронить на местном кладбище, где похоронена его жена.

„На кладбище собралось много людей проводить Петра Лизана. Его же здесь все знали и уважали, здесь живут его родственники, были люди из соседних сел и представители от власти”, - рассказал поселковый председатель.