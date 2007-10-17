БЮТ и НУНС поделили ФГИУ, госкомитеты, комиссии и банки

Фондом государственного имущества Украины будет руководить представитель Блока Юлии Тимошенко, а Антимонопольным комитетом представитель блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Такое распределение должностей предусмотрено коалиционным соглашением между БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”, размещенным на сайте НУ–НС.

Также, согласно договору, представители БЮТ будут руководить Государственным комитетом статистики Украины, Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

По соглашению, представители НУ-НС будут руководить Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, Главным управлением государственной службы Украины, Государственной службой экспортного контроля Украины, Национальной комиссией регулирования связи.

Также в соглашении предусмотрено, что представитель НУ-НС будет руководить Национальным банком Украины, а представители БЮТ – ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк Украины».