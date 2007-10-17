Коалиция ликвидирует районные администрации

Коалиция демократических сил намерена опять ввести должности государственных секретарей в правительстве и ликвидировать районные государственные администрации.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения между БЮТ и НУНС, обнародованного сегодня на сайтах этих политических сил.

Согласно документу, участники Коалиции обязуются предусмотреть в проекте новой Конституции Украины и в законах о Кабинете министров (в новой редакции) и о центральных органах исполнительной власти такие нормы:

определить должности министра и первого заместителя министра как политические;

образовать институт государственных секретарей в системе Секретариата Кабинета Министров Украины и министерств, которые назначаются Кабинетом Министров;

определить задачи и полномочия центральных органов исполнительной власти со специальным статусом;

ограничить и четко определить перечень категорий регуляторных актов, порядок их внедрения.

Среди обязательств Коалиции - принятие закона, который гарантировал бы доступ общественности к информации о деятельности Кабинета министров, министерств, других центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций и определял бы порядок доступа к такой информации.

Также Коалиция намерена образовать парламентско-правительственную комиссию по вопросам административной реформы, обязав ее проанализировать работу каждого министерства и подготовить заключения.

Отдельный раздел соглашения посвящен реформированию администраций.

“Главной целью реформы публичной администрации в Украине является поэтапное создание новой модели публичной администрации, которая обеспечит становление Украины как правового европейского государства с высоким уровнем жизни, социальной стабильности и демократии”, - говорится в тексте соглашения.

В результате осуществления реформы публичной администрации на основании новой Конституции Украины должны быть ликвидированы районные государственные администрации, а полномочия областных государственных администраций должны быть сведены к выполнению таких функций: обеспечение выполнения и контроль за соблюдением Конституции и законов Украины, актов Президента Украины и Кабмина, других органов исполнительной власти; контроль за соблюдением прав и свобод граждан; координация деятельности региональных представительств центральных органов исполнительной власти.