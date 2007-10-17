БЮТ и НУ-НС: призыв в армию отменяется

Блок Юлии Тимошенко и Блок “Наша Украина – Народная самооборона” договорились, что переход к формированию Вооруженных Сил Украины на контрактной основе состоится с 1 января 2009 года, а призыв на срочную воинскую службу будет отменен с 1 января 2008 года.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения между БЮТ и НУНС, обнародованного сегодня на сайтах блоков.

В соглашении участники Коалиции обязуются выполнить в полном объеме мероприятия сотрудничества с организацией Североатлантического договора; обеспечить государственное финансирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с параметрами, определенными Государственной программой развития Вооруженных Сил Украины; принять законодательные акты, направленные на продолжение участия Украины в военном и военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Также они планируют ликвидировать диспропорции в денежном обеспечении военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, предусмотреть выделение соответствующих средств в Государственном бюджете; внедрить механизм кредитования жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, имея целью ликвидацию очереди на жилье, предусмотреть выделение соответствующих средств в Государственном бюджете; предусмотреть выделение средств в Государственном бюджете для создания фонда служебного жилья (для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований).