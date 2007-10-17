НБУ не разрешил российскому Сбербанку приобрести «Банк НРБ»

Национальный банк Украины не разрешил российскому Сбербанку приобрести ЗАО «Банк НРБ» (г. Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

По его словам, Нацбанк вернул предоставленные Сбербанком документы, второй попытки подать их тот пока не предпринимал.

«Тот пакет документов, который был предоставлен, не дал нам возможности принять позитивное решение и был возвращен… Новых заходов не было», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, договоренность о продаже 100% акций украинского учреждения российскому Сбербанку была достигнута в июне т.г.

Справка УНИАН. ЗАО «Банк НРБ» зарегистрировано Национальным банком Украины в июне 2001 года.

Активы банка на конец июня т.г. составили 1 млрд. 449 млн. 606 тыс. грн., обязательства - 1 млрд. 321 млн. 130 тыс. грн., собственный капитал - 128 млн. 476 тыс. грн., уставный капитал банка на 30 июня т.г. составил 75,573 млн. грн.

Чистая прибыль «Банк НРБ» за первое полугодие против аналогичного периода прошлого года выросла на 40% – до 8,6 млн. грн.

По данным банка, его акционерами на конец июня 2007 года являлась компания NRC Holding Limited (Кипр) с долей 99,99% и ООО «Проект-инвест» - 0,0001%.