Женщина в ходе пьянки родила и тут же вынесла ребенка в мусорный контейнер

Жительница г. Красноперекопск (АР Крым), находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в ЦОС Главного управления МВД Украины в АРК, как выяснили правоохранители после проведенной с женщиной беседы, 19 лет назад Светлана уже родила одного ребенка, который проживает у бабушки. Сама же Светлана вместо воспитания ребенка вела разгульный образ жизни.

Как установили работники правоохранительных органов, 15 октября в 15.00 Светлана, находясь в квартире своего сожителя Максима, родила 7-месячного ребенка. “Отец”, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после появления на свет малыша предложил выкинуть его в мусорный бак. Максим положил ребенка в полиэтиленовый пакет, который поместил в мусорное ведро, присыпал сверху бытовыми отходами, и Светлана вынесла его на мусорку.

Как сообщили в ЦОС, спасла жизнь ребенка старушка, которая хотя и сама жила впроголодь, но периодически подкармливала на местной свалке бродячих собак и кошек. Увидев среди мусора странный пакет и развернув его, пожилая женщина пришла в ужас. Придя в себя, старушка предприняла все необходимое для спасения ребенка – передала его сотрудникам сиротского дома «Назарет».

Виновники трагедии задержаны милицией. В настоящий момент проводится ряд следственных действий. Маленький ребенок, которому после появления на свет нужна квалифицированная медицинская помощь, находится под наблюдением врачей.