БЮТ и НУ-НС имеют право выйти из Коалиции

Прекращение деятельности Коалиции влечет подачу премьер-министром Украины и Председателем Верховной Рады Украины заявлений об отставке.

Такая норма содержится в Коалиционном соглашении, заключенном между БЮТ и НУ-НС и обнародованном на официальных сайтах этих политических сил.

Кроме этого, раздел Соглашения, определяющий условия прекращения деятельности Коалиции, содержит такие положения: Прекращение полномочий Верховной Рады Украины соответствующего созыва; Вхождение в Коалицию менее чем 226 депутатов; Принятие Коалицией решения о прекращении своей деятельности.

Относительно изменений в составе Коалиции, Соглашением предусмотрено, что депутатская фракция имеет право в любое время выйти из состава Коалиции, предупредив об этом письменным заявлением руководителей других коалиционных депутатских фракций не менее, чем за десять дней до даты выхода. На протяжении указанного срока такая депутатская фракция в любое время имеет право в письменной форме отозвать свое заявление. Если депутатская фракция не отозвала свое заявление, председатель на первом по окончании десятидневного срока пленарном заседании объявляет о выходе депутатской фракции из Коалиции.