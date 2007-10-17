НБУ сохранит уровень учетной ставки

Национальный банк Украины не видит оснований для изменения учетной ставки и выступает за ее сохранение на уровне 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«На данном этапе мы считаем, что она останется на существующем уровне», - сказал СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, сохранение учетной ставки на существующем уровне необходимо для недопущения инфляционных процессов.

Справка УНИАН. Постановлением правления Нацбанка от 17 мая 2007 года №184 «О регулировании денежно-кредитного рынка» было предусмотрено снижение с 1 июня учетной ставки с 8,5% до 8%.