НБУ сохранит уровень учетной ставки
19:09, 17 октября 2007Общество
480 0
Комментирует Владимир Стельмах
|Владимир СТЕЛЬМАХ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.
«На данном этапе мы считаем, что она останется на существующем уровне», - сказал СТЕЛЬМАХ.
По его мнению, сохранение учетной ставки на существующем уровне необходимо для недопущения инфляционных процессов.
Справка УНИАН. Постановлением правления Нацбанка от 17 мая 2007 года №184 «О регулировании денежно-кредитного рынка» было предусмотрено снижение с 1 июня учетной ставки с 8,5% до 8%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter