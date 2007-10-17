Суд приостановил публикацию результатов выборов (обновлено)

Высший административный суд Украины сегодня вынес решение, которым запретил Центральной избирательной комиссии официально обнародовать результаты выборов народных депутатов в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» на обеспечение иска кандидата в народные депутаты от Компартии Украины Сергея ГМЫРИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Как отметили в пресс-службе, в пятидневный срок, в соответствии с действующим законодательством, ВАСУ должен завершить рассмотрение полученного иска, и, соответственно, до решения этого дела по существу ЦИК не имеет права официально обнародовать данные досрочных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 17 октября пресс-служба КПУ сообщила, что кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании действий Центральной избирательной комиссии относительно установления результатов выборов противоправными.

С.ГМЫРЯ также просит суд запретить газетам «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по существу.