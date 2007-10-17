Украина и Польша согласовали порядок получения бесплатных виз

Украина и Польша договорились о получении бесплатных виз некоторыми категориями украинцев после присоединения Республики Польша к Шенгенскому соглашению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время украинско-польских переговоров по консульско-правовым вопросам, которые состоялись 15-16 октября в Варшаве. Украинскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД Борис БАЗИЛЕВСКИЙ, польскую – Директор консульского департамента и полонии МИД Анджей ЯСИНОВСКИЙ.

Основное внимание на переговорах стороны уделили вопросам внесения изменений в украинско-польское межправительственное Соглашение об условиях поездок граждан от 30 июля 2003 года в контексте вступления Республики Польша в Шенгенскую зону, а также заключению двустороннего соглашения о местном приграничном движении.

В результате переговоров было договорено, что визы в Республику Польша до времени вступления страны в Шенгенскую зону будут выдаваться гражданам Украины бесплатно. В то же время, в тех случаях, когда срок действия визы будет распространяться уже на время, когда Польша присоединится к Шенгенскому соглашению, стоимость визы будет составлять, как и в случаях с другими государствами-членами Шенгенского соглашения, 35 евро. Ориентировочный срок присоединения Республики Польша к Шенгенскому соглашению - 1 января 2008 года, однако официальная дата вступления еще не определена.

По результатам переговоров делегации также договорились, что некоторые категории граждан Украины будет получать бесплатные визы и после присоединения Польши к Шенгенскому соглашению. К таким категориям граждан Украины относятся: жена/муж, родители и дети гражданина Украины, который имеет разрешение на пребывание в Польше; ученики, студенты; граждане, которые путешествуют с гуманитарной целью; инвалиды и сопровождающие их лица; журналисты; профессиональные перевозчики; члены экипажей поездов; пенсионеры; дети в возрасте до 18 лет и зависимые лица в возрасте до 21 года; члены официальных делегаций; представители центральных и местных органов власти; участники программ обмена между родственными городами.

Стороны также продолжили переговоры о заключении двустороннего соглашения о местном приграничном движении. На этих переговорах украинская сторона, учитывая стратегический характер украинско-польского партнерства, рассчитывает на заключение соглашения, которое бы предусматривало не худшие условия для местного приграничного движения, чем те договоренности, которые достигнуты Украиной с другими пограничными государствами-членами ЕС.

Украинская делегация ожидает скорого завершения переговоров на уровне экспертов сторон с целью заключения соглашения о местном приграничном движении еще до присоединения Республики Польша к Шенгенскому соглашению.