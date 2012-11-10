На Закарпатье пенсионерка устроила в ателье стрельбу

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

В частности, по данным милиции, 60-летняя жительница Мукачево обратилась в местное ателье по пошиву одежды. Там у нее возник конфликт с работниками заведения.

Пока неизвестно, по какой причине это произошло (возможно, женщине не понравилось качество выполненной мастерицами работы), однако словесными аргументами женщина не ограничилась, отмечается в сообщении.

Придя в ателье с газовым револьвером, женщина стала из него стрелять. Работницы ателье вызвали милицию, и женщину доставили в горотдел для выяснения обстоятельств.

Оружие, которое оказалось официально зарегистрированным, изъято, а сама женщина, не исключено, будет нести уголовную ответственность по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия).

Причина конфликта в ателье выясняется, сообщили в МВД.