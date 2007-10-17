Кабмин передумал вводить квоты на экспорт подсолнечного масла

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение не вводить квоты на экспорт подсолнечного масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Анатолий КИНАХ на брифинге журналистам.

Такое решение, по словам министра, было принято исходя из меморандума, подписанного правительством с производителями масла.

«Мы решили не создавать искусственных проблем по экспорту растительного масла с территории Украины», - подчеркнул А.КИНАХ.

Он отметил, что в Украине достаточно позитивный прогноз сбора урожая семян подсолнечника в текущем году. «Если раньше прогноз был 3,5 млн. тонн, то сегодня урожай составит, несмотря на сложные погодные условия, 4,2 млн. тонн. Это дает возможность изготовить из этих семян 1,8 млн. тонн масла, из которых 500, максимум 600 тыс. тонн, - потребность внутреннего рынка», - заявил А.КИНАХ.

Производственные мощности в Украине позволяют, по данным министра, переработать 6 млн. тонн семян и задача правительства - максимально загрузить перерабатывающие предприятия.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Кабмин подписал Меморандум с ведущими производителями подсолнечного масла. Срок действия Меморандума - на весь маркетинговый год, до сентября 2008 года.

Производители подсолнечного масла взяли на себя обязательство внедрить декларирование рекомендуемых розничных цен, создать стабилизационные запасы масла, а также организовать там, где это возможно, точки его продажи населению по ценам производителя.

Правительство обязалось не прибегать к регулятивным ограничениям на внутреннем рынке и в отношении экспорта масла. В то же время правительство намерено ввести жесткий мониторинг соблюдения баланса экспорта и внутреннего потребления для семян подсолнечника и масла, чтобы оградить отечественный рынок от колебаний внешней конъюнктуры.

16 октября первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство намерено с 1 ноября ввести квоты на экспорт фасованного растительного масла, если не удастся договориться с производителями о приемлемых ценах на эту продукцию.

*** В Украине в конце августа - начале сентября розничные цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 30% против показателя начала 2007 года. По данным государственного мониторинга, на 20 сентября средние розничные цены на подсолнечное масло в Украине составили 7,77 грн./литр, при этом на 20 сентября 2006 года этот показатель составлял 6,15 грн./литр.