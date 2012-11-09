Умер мальчик, которого избил отчим

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, "возбужденное по факту избиения ребенка уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) после смерти мальчика, скорее всего, будет переквалифицировано на ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшего)". Сожителю матери умершего мальчика - его отчиму – грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября шестилетнего мальчика без сознания, с многочисленными тяжелыми травмами доставила в приемное отделение Житомирской областной детской больницы карета скорой помощи. В ходе проверки обстоятельств получения ребенком телесных повреждений чрезвычайно тяжелого характера выяснилось, что мальчика жестоко избили, хотя предварительно родные сообщили, что он упал с лестничной площадки.

По словам медиков, кроме тяжелой травмы головы, все тело пострадавшего покрыто кровоподтеками, а передние зубы выбиты. Состояние ребенка врачи оценивали как критическое.

7 ноября в Житомире по подозрению в жестоком избиении мальчика задержали его отчима. Подозреваемый, 31-летний ранее судимый житель Житомира. Теперь он признает свою вину. По словам отчима, он избил мальчика из-за того, что тот его не слушался.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.