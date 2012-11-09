Официальный курс валют на 12 ноября
22:06, 09 ноября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 9 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1014.6314 (на 9 ноября – 1017.9885)
10 RUR – 2.5378 (на 9 ноября – 2.5363)
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