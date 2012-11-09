Знатоки украинского языка съехались в Ровно - конкурс имени Яцика

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись в областном академическом музыкально-драматическом театре.

По словам заместителя главы облгосадминистрации Алексея Губанова, открытие очередного конкурса имени П.Яцика на Ровенщине было обусловлено еще летом прошлого года во время торжественного открытия культурно-археологического комплекса «Пересопницкое Евангелие» по случаю 450-летия этой украинской Первокниги.

Кроме того, как отметил А.Губанов, Ровенщина имеет хорошие традиции участия в таких творческих соревнованиях, ведь ее воспитанники многократно становились победителями и призерами конкурса.

Для участия в проведении конкурса на Ровенщину приехали его меценаты и представители Института украинской литературы имени Т.Шевченко. В частности, директор Института академик Николай Жулинский подчеркнул, что хотя конкурсу пророчили короткую жизнь, но он «есть и будет, а сам конкурс стал важным стимулятором для того, чтобы украинский язык развивался».

«Невзирая на все перипетии, которые происходили, поскольку нам ставили палки в колеса, мы победили, и наш 13-й конкурс проходит. Никакие силы его не остановят», - отметил вице-президент Лиги украинских меценатов Михаил Батуляк.

Нынешний конкурс имени П.Яцика, основанный канадским меценатом украинского происхождения в 2001 году, пройдет в четыре этапа, начиная от школьного и заканчивая всеукраинским. Победители в возрастных группах станут известны в начале 2013 года. А самые лучшие знатоки украинского языка получат денежные вознаграждения в сумме от 3 до 7 тыс грн.